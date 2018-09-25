Магазины захотели брать с покупателей плату за примерку одежды

Испанские ретейлеры планируют взимать плату за примерку одежды. Об этом сообщает Fashion United.

Власти страны обеспокоены падением продаж в магазинах. По словам советника по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Марии дель Пилар-дель-Олмо, на этот проект ее подтолкнуло поведение самих покупателей, которые приходят в магазин, чтобы примерить одежду перед тем, как купить ее в интернете.

Материалы по теме Ваша взяла Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?

Чиновница считает, что такие меры помогут защитить малый бизнес от крупных онлайн-корпораций.

В июне женщина-трансгендер из Шотландии пожаловалась на сотрудников магазина Debenhams за то, что они не пустили ее примерить одежду в женской раздевалке. Джей Кэмпбелл выбрала вечернее платье на свадьбу подруги и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановила продавец-консультант и попросила спуститься на этаж ниже — в мужской отдел.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!