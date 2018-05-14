Полных людей заставили переплатить за одежду

Британский бренд New Look уличили в том, что цены на одежду для людей плюс-сайз оказались выше, чем на точно такие же вещи стандартных размеров. Об этом сообщает Metro.

Инспектор розничной торговли Мария Вассель обнаружила, что в одном из магазинов сети New Look бело-зеленые брюки в полоску больших размеров стоят на четыре доллара дороже обычных. Кроме того, на сайте бренда футболка меньшего размера, чем та, что женщина купила за 17 доллара, продавалась за 13.

«Такое ощущение, что меня дискриминируют за полноту, хотя мой размер совсем немного больше стандартного. Почему мы должны переплачивать за то, что мы крупнее?» — возмутилась Вассель.

Женщина также отметила, что оправдания производителей, утверждающих, что на производство большой вещи уходит больше ресурсов — ложь. В качестве примера она привела одинаковые цены на одни и те же вещи из обычной коллекции New Look и коллекции для высоких людей.

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В апреле дизайнеры обратили внимание на призывы плюс-сайз моделей и бодипозитивных блогеров и начали вводить для одежды своих коллекций дополнительные размеры. По статистике, XXL — средний размер, который носят американки. Они не могут приобретать качественную одежду дорогих брендов, потому что она всегда им мала.

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