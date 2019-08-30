Моделью Chanel впервые стал трансгендер

Американская трансгендерная модель Тедди Квинливан, сменившая пол в 16 лет, снялась в косметической рекламной кампании Summer Look модного бренда Chanel. Об этом сообщает Metro.

Таким образом, 25-летняя Квинливан родом из Бостона, США, стала первым открытым трансгендером, представляющим французский модный дом. Однако, согласно информации издания, модель сотрудничает с Chanel не впервые.

Ранее она дважды представляла эту марку, но ее ориентация оставалась в секрете, поскольку сама Квинливан скрывала ее и называла себя женщиной-цисгендером.

«Когда я сделала каминг-аут, я знала, что многие бренды перестанут сотрудничать со мной. Я думала, что уже никогда не буду работать со знаменитым домом Chanel. Но вот я в рекламе их косметики! Я первая открытая трансгендерная модель, работающая в Chanel, и я искренне горжусь тем, что представляю свое сообщество», — написала Квинливан в своем Instagram-аккаунте.

Кроме Chanel, с Тедди Квинливан работали такие известные бренды, как Louis Vuitton, Gucci, Redken и Maison Margiela.

Chanel — не первый модный бренд, сотрудничающий с открытой моделью-трансгендером. Так, в августе 22-летняя бразильская модель Валентина Сампайо стала первой открытой трансгендерной моделью, представляющей марку нижнего белья Victoria's Secret.

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