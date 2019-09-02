Раскрыты нездоровые привычки Елизаветы II

Королеву Великобритании Елизавету II уличили в любви к вредной еде. Об этом сообщает издание The Mirror.

Источники издания сообщили, что Елизавета II любит перекусить традиционным британским блюдом из картошки фри и рыбы фиш-энд-чипс во время летних ежегодных визитов в Замок Балморал — королевскую резиденцию в Шотландии. Журналистам удалось узнать, что она предпочитает эту позицию в меню всем остальным.

Бывший личный повар королевы Даррен МакГрэди (Darren McGrady) отметил, что не может назвать Елизавету II гурманом. Однако ее супруг, принц Филипп, якобы «очень любит поесть и может говорить о еде целыми днями». Любимым блюдом монарха он назвал шоколадный бисквитный торт.

В поездках Елизавета II предпочитает кекс данди с изюмом, цукатами, орехами и пряностями. Королева требует, чтобы ей заваривали чай исключительно на воде определенной марки.

Согласно информации издания, принц Уильям очень любит пиццу и китайскую еду. Его жена Кейт Миддлтон предпочитает карри. Герцогиня Сассекская Меган Маркл признавалась, что жить не может без картошки фри.

В начале июня сообщалось, что в Великобритании полиция задержала курьера Domino’s пиццы у ворот Букингемского дворца. Мужчина утверждал, что вез заказ для королевы Елизаветы II. Как выяснилось, развозчика одурачили мошенники, а пицца досталась полицейским.

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