Раскрыта тайна контейнера с едой Кейт Миддлтон

Британским журналистам удалось выяснить, что всегда берут с собой в поездки члены королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

На протяжении всего года папарацци ловили герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон с пластиковым ланч-боксом в машине. Многие предполагали, что она носит его с собой для детей. Однако недавно выяснилось, что еда предназначена для нее, и это обязательное условие для любой поездки.

По данным журналистов, королева Елизавета II всегда берет с собой одеяло. А герцогиня Сассекская Меган Маркл никуда не ездит без газированной минеральной воды марки «Хилдон».

Камилла Паркер-Боулз, как сообщается, часто берет с собой на мероприятия пакет с мятными конфетами и бутылку воды.

Ранее сообщалось, что раскрыта причина развода Меган Маркл с ее первым мужем. Герцогиня Сассекская разошлась с Тревором Энгельсоном из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке. Недавно он женился на Трейси Курланд, дочери скандально известного миллионера.

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