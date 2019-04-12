Кейт Миддлтон напророчили королевское будущее

Исследовательница королевской семьи Ребекка Лонг (Rebecca Long) предсказала, что Кейт Миддлтон станет следующей королевой Великобритании. Об этом она сообщила в интервью информационному порталу Us Weekly.

Лонг считает, что появление 37-летней герцогини Кембриджской Кейт вместе с Елизаветой II вдвоем в Королевском колледже Лондона в середине марта — доказательство, что королева готовит себе преемницу. «Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время. Уильям и Кейт — любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне», — объяснила эксперт.

Другой источник, близкий к королевской семье, утверждает, что 92-летняя королева «взяла Кейт под крыло». «Они вдвоем часто часами разговаривают о королевской жизни и будущем монархии. Кейт долга шла к тому статусу, которым обладает на сегодняшний день. Но она готова», — добавил он.

Муж Кейт Миддлтон, принц Уильям, занимает второе место в очереди престолонаследия вслед за своим отцом, принцем Чарльзом. Однако последний не пользуется большой любовью у населения, как и его супруга Камилла.

В марте сообщалось о трюке, которому королева Елизавета II обучила Кейт Миддлтон, чтобы та могла избегать нежелательных рукопожатий. Герцогиня начала ходить на приемы с сумочкой-клатчем, которую держит спереди двумя руками.

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