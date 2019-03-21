Королева Елизавета II научила Кейт Миддлтон игнорировать людей

Эксперт по королевскому этикету Мика Майер раскрыла, каким образом Кейт Миддлтон удается избегать нежелательных рукопожатий во время мероприятий. Ее слова приводит The Sun.

По словам Майер, герцогиня Кембриджская часто появляется на приемах с маленькой сумкой-клатчем. «Герцогиня держит сумку спереди двумя руками, если рукопожатие некстати», — объяснила она.

С ней согласился другой специалист по этикету Уильям Хэнсон. «Маленькая сумка в руках — это предлог не протягивать руку всем подряд. Она не может приветствовать каждого на своем пути. Ей бы пришлось заниматься этим весь день!» — прокомментировал он.

Отмечается, что этому трюку Кейт Миддлтон научилась у королевы Елизаветы II.

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Королева Великобритании пользуется целым рядом сигналов, которые она передает собеседнику с помощью сумки. Например, располагая сумку на кресле, королева показывает, что настроена вести продолжительную беседу. Однако если она ставит сумку на пол, — разговор нужно срочно закончить. Сумка на столе говорит о том, что до конца разговора осталось пять минут.

В сентябре Мика Майер объяснила, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон обязаны держать подбородок исключительно параллельно полу, даже когда они спускаются по лестнице. «Параллельный полу подбородок помогает поддерживать осанку, когда вы стоите, сидите и даже спускаетесь по лестнице. Если вы опустили голову или, наоборот, слишком ее задрали, создается ощущение, что вы невнимательны или вам неинтересно, — рассказала Майер.

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