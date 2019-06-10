Курьер попытался доставить пиццу британской королеве

В Великобритании полиция задержала развозчика Domino’s пиццы у ворот Букингемского дворца. Мужчина утверждал, что доставлял заказ для королевы Елизаветы II. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

По данным издания, курьер привез четыре большие пиццы «Чизбургер» клиентке по имени Елизавета, проживающей в Букингемском дворце. Двое вооруженных полицейских остановили сотрудника пиццерии. Один из них позвонил королевской прислуге и уточнил, действительно ли Елизавета II совершила заказ на 46 фунтов стерлингов (3,8 тысячи рублей).

Выяснилось, что развозчика одурачили мошенники, сделав ложный вызов. Представитель Domino’s Жужанна Кейзер (Zsuzsanna Queiser) пошутила, что всегда догадывались о тайной любви королевской семьи к их продукции. Она подчеркнула, что охранники не пустили их сотрудника на территорию резиденции, однако пиццу «высоко оценили» полицейские.

В начале апреля сообщалось, что жители Нигерии заказывают пиццу из Лондона, которую доставляют рейсами British Airways. Пиццу, которая провела в полете шесть часов, местные жители забирают по утрам в аэропорту. Нигерийские власти намерены положить конец «новой раздражающей тенденции», так как это наносит ущерб экономике страны.

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