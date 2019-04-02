Нигерийцы заказали самолет с пиццей из Лондона и разозлили власти

Жители Нигерии заказывают пиццу из Лондона, которую доставляют за три тысячи миль рейсами British Airways. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на министра сельского хозяйства Нигерии Оду Огбе.

Политик заявил, что нигерийские власти намерены положить конец «новой раздражающей тенденции», так как это наносит ущерб экономике страны.

Министр также сообщил, что некоторые граждане заказывают в Лондоне доставку риса и томатной пасты, тем самым «демонстрируя свой высокий статус».

Пиццу, которая провела в полете шесть часов, местные жители забирают по утрам в аэропорту. По словам нигерийцев, ничего плохого в их действиях нет, поскольку этим же рейсом перевозят свежие овощи в обратном направлении из нигерийского штата Анамбра.

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