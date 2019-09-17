Британская королева осталась без личного бара из-за пьянства свиты

Королева Великобритании Елизавета II лишилась собственного бара, который был расположен в Букингемском дворце, из-за пьянства обслуживающего персонала резиденции. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на шоу «Секреты королевских дворцов».

По словам бывшего сотрудника пресс-службы королевы Дика Арбитера, сотрудники дворца проводили в баре много времени, после чего было принято решение его закрыть.

Несмотря на слухи о том, что Елизавета II никогда не носит с собой наличных денег, специально для нее во дворце был установлен банкомат финансовой организации Coutts, пишет издание. Однако не уточняется, снимала ли монарх когда-либо наличные.

Кроме того, в резиденции есть хирургический кабинет для срочных операций.

В июне сообщалось, что Елизавета II покинула дворец из-за нашествия крыс. В частности, грызунов заметили на кухне. В здание вызвали специалистов по борьбе с вредителями. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.

Букингемский дворец был построен в 1703 году. В нем 775 комнат, 52 спальни и 78 ванных комнат. Дворцом официально управляют 188 членов британской королевской семьи. Летом дворец посещают около 50 тысяч гостей, которые принимают участие в приемах в королевском саду, где есть озеро и водопады.

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