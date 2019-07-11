Молодой мужчина пробрался в спальню королевы Великобритании

Неизвестный 22-летний мужчина пробрался в Букингемский дворец королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что королева спала во время инцидента. Молодому человеку удалось перепрыгнуть ограждение, после чего он несколько минут ходил вокруг здания и стучался в двери. Вскоре он был задержан стражей.

Издание вспомнило историю Майкла Фейгана, которая случилась ровно 37 лет назад и могла вдохновить нарушителя. В 1982 году безработный ирландец Фейган дважды незаконно проникал в Букингемский дворец. Внутри здания он пугал прислугу, пил дорогое вино, спал на троне и даже сидел на кровати в королевской спальне. Когда во время второго проникновения охрана его задержала, он заявил, что хотел проверить, хорошо ли работает сигнализация. Позже суд присяжных оправдал Фейгана, отца четырех детей, поскольку эксперты выявили у него психическое заболевание.

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В июне сообщалось, что королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник.

В 2017 году сообщалось, что американец пробрался в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в загородной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) и сделал там селфи на фоне портрета республиканца в молодости.

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