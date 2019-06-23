Из жизни
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Евросоюз захотел ВТО без США
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Российский майор пробуксовал на своем обидчике
Москвичам пообещали сентябрь летом
Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
В Чечне отреагировали на сообщения о недовольстве «кадыровскими» субботниками
Избитые в Ингушетии полицейские попали в разборку двух тейпов из-за женщин
Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей
Новости партнеров

Елизавета II сбежала из дворца

Перейти в «Мою Ленту»

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была «в ужасе».

В частности, крыс заметили на кухне. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник издания. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.

Издание подчеркивает, что грызуны — большая проблема Лондона. Особенно это касается старых построек.

Летом 2018 года жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, как утверждают очевидцы, достигают размеров кошек. Горожанам рекомендовали держать двери и окна закрытыми, а школьников не выпускать из помещений во время перемен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Queen left ‘horrified’ by plague of Buckingham Palace rats as court calls pest control
Бывший повар королевы Британии рассказал о запрещенке в Букингемском дворце
В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0422 июня
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛарен

Милый друг

Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
19:3921 июня

Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов

13:1122 июня

Слон покалечил канадца

11:31Сегодня

«Худшая мать Великобритании» нашла работу и быстро потеряла ее

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
18:3821 июня

На выставке в Москве найдут новых хозяев собакам из приютов

16:5221 июня

Рыбак поймал столетнюю рыбу-мутанта

21:1122 июня

Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер

Из жизни00:0619 июня

«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»

История россиянки о жизни в Германии
15:5421 июня

Меган Маркл вновь решила обойти Кейт Миддлтон

13:4921 июня

Голодный слон насмерть пронзил бивнем мужчину

18:0622 июня

Гигантского кальмара сняли на видео

Россия
«Наука и религия не могут конфликтовать»
Как в российской «столице экстремизма» неожиданно появился храм-планетарий
Выпускники военной академии на кортеже с лимузином Hummer возмутили россиян
Захарова ответила президенту Грузии
Кремль раскрыл судьбу потерявших записку для Путина
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
В России начались акции против полицейского произвола
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов
Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам
Сотни пилотов подали в суд на Boeing
Генерал попытался остановить госпереворот и погиб
Трамп провел тайную кибератаку против Ирана
США пообещали дать на «сделку века» 50 миллиардов долларов
Все материалы
Бывший СССР
Не так сел
Грузины штурмуют парламент и требуют отставок. Что заставило людей выйти на улицы?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Participants attack a policeman during a protest against the visit of the Russian delegation near the parliament building in Tbilisi, Georgia June 20, 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze - RC16CCE1C1A0Тысячи людей устроили штурм парламента Грузии
Полиция применила резиновые пули и газ. Есть пострадавшие
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Самолет Ан-2 упал на Украине
В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России
Националисты и депутаты перекрыли дорогу гей-параду в Киеве
Все материалы
Экономика
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
Отравленный поток
Эксперты о причинах загрязнения российской нефти
Биткоин снова взлетел
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Дерипаска снова обратился в суд США
США снова ударили по Китаю в торговой войне
Биткоин пробил психологическую отметку
Все материалы
Силовые структуры
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома
После падения детей с «Колобка» возбудили дело
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
Бывшего главу Раменского района снова арестовали
Все материалы
Наука и техника
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
В США рассказали о риске ядерной войны
Удар «Ночного охотника» секретной ракетой показали на видео
На Марсе обнаружили признаки жизни
«Роскосмос» не смог улететь «на авось»
Все материалы
Спорт
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Хореограф Загитовой извинился перед обвинившей его в плагиате американкой
Появилось видео боя друга Макгрегора с его врагом
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами
Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе
Сборная России с отрывом выиграла общекомандный зачет ЧЕ по фехтованию
Все материалы
Культура
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
Про останки и людей
Страшная авария заставила этого фотографа снимать оторванные головы и изуродованные тела
Бешеные быки, нейлоновые чулки
Мужчины против женщин и немного 90-х в новом русском кино
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Валерий Меладзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Все материалы
Интернет и СМИ
«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»
Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей
Малышева назвала самую эффективную диету
Соловьев назвал идиотизмом повышение цен в Грузии для россиян
Россияне сняли уличную версию Need for Speed
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Модель прошлась в прозрачном платье по городу и рассказала о реакции прохожих
Неумелая парикмахерша сожгла студентке голову и лишила ее волос
Ким Кардашьян закрасила вены на руках бабушки и поразила фанатов
Всемирно известный дизайнер переодел моделей в российских полицейских
Все материалы
Путешествия
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Пьяного Пенкина не пустили в самолет
Грузия заверила туристов в безопасности
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
Все материалы
Из жизни
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов
«Худшая мать Великобритании» нашла работу и быстро потеряла ее
На выставке в Москве найдут новых хозяев собакам из приютов
Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер
Все материалы
Toyota за 23 миллиона — из России!
Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?
Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego
Энтузиаст собирает модельки автомобилей и даже двигателей
Экстремальный тюнинг Rolls-Royce
В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Коллекцию суперкаров вице-президента Экваториальной Гвинеи пустят с молотка
Найдена ни разу не ломавшаяся Skoda Fabia с пробегом миллион километров
Все материалы
Дом
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Цена самой дешевой квартиры в Москве опустилась ниже трех миллионов рублей
Семья лишилась пятикомнатной квартиры из-за микрозаймов
Все материалы