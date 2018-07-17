В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох

Пользователи соцсетей обратили внимание на неоднозначный выбор украшений, которые королева Елизавета II надевала во время визита Дональда Трампа в Великобританию с 12 по 15 июля. Об этом сообщает Daily Mail.

В день их встречи, 13 июля, королева прикрепила к груди маленькую винтажную брошь в виде зеленого цветка, которую ей подарили экс-президент США Барак Обама с женой. «Если бы это была обычная американская брошь, было бы просто забавно. Но она выбрала именно эту. Мишель и Барак Обама купили ее лично для королевы», — написала одна из пользовательниц Twitter под именем Джулия.

Затем Джулия отметила, что во второй день пребывания Трампа в стране на Елизавете была сапфировая брошь ее матери, которую та надевала на похороны ее отца Георга IV.

Третьим украшением, которое выбрала королева в заключительный день визита главы США, стала «Снежинка Канады». Бывший генерал-губернатор Канады Дэвид Джонстон вручил эту брошь Елизавете на ее 65-ю годовщину царствования. В это время Джонстон находился в Лондоне по случаю 150-летия Содружества с Великобританией.

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«Вы же знаете, против кого постоянно выступает Трамп. Речь идет о стране Содружества и одном из мощнейших союзников Великобритании», — намекнула Джулия.

12 июля Трамп прибыл в Великобританию с четырехдневным визитом. Встреча лидера США и британской королевы прошла 13 июля в Виндзорском замке. В течение 45 минут президент общался с Елизаветой II, с которой, по его словам, они отлично поладили. Американского главу сопровождала супруга Мелания.

В июле на сайте крупнейшей в мире американской торговой сети Walmart появились футболки с антитрамповской надписью. Пользователи соцсети также нашли множество вещей с надписью Impeach 45 («Импичмент 45») в разных вариантах расцветки на сайте ретейлера и призвали бойкотировать сеть хештегом #BoycottWalmart.

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