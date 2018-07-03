В США начали продавать футболки против Трампа

На сайте крупнейшей в мире американской торговой сети Walmart появились футболки с надписью Impeach 45 («Импичмент 45»). Антитрамповский принт заметил политический активист и сторонник 45-го президента США Дональда Трампа Райан Фурнье (Ryan Fournier) и высказал возмущение в Twitter.
«С какой стати вы продаете детскую одежду с надписью "Импичмент 45" на своем сайте? Что вы хотите этим сказать?» — написал Фурнье в своем аккаунте в понедельник, 12 июля.
На сайте Walmart футболки продаются по цене от 16,95 до 24,9 доллара.
Другие пользователи соцсети нашли множество вещей с надписью Impeach 45 в разных вариантах расцветки на сайте ретейлера и призвали бойкотировать сеть хештегом #BoycottWalmart.
Представители компании пока не прокомментировали ситуацию.
В июне Мелания Трамп приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?». Знаменитости во главе с американской комедийной актрисой Челси Хэндлер атаковали ее гневными постами в Twitter. Президент США вступился за жену и объяснил, к чему на самом деле относится лозунг.