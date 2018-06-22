Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще

Жена президента США Дональда Трампа Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?». Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитости во главе с американской комедийной актрисой Челси Хэндлер атаковали Меланию Трамп гневными постами в Twitter. «Лицемерие @Flotus (никнейм Мелании Трамп в соцсети — прим. Ленты.ру) достигло уровня разговоров с нашими беженцами на ломаном английском и в дебильной куртке. Такое проглотить сложно», — ужаснулась актриса.

«Эти люди за гранью фантастики. Такое невозможно представить даже в худших кошмарах», — поддержал режиссер Джадд Апатоу.

«Про куртку Мелании "Мне все равно, а вам?", в которой она поехала встречаться с детьми в лагерях для интернированных. Пусть такие люди идут к черту, и пусть идут к черту все, кто считает, что с ними нужно быть обходительными и соблюдать приличия», — возмутилась актриса Кэти Гриффин.

Дональд Трамп вступился за жену и поспешил оправдать слоган на ее спине. «"Мне все равно, а вам?", написанное на куртке Мелании, адресовано желтой прессе. Мелания поняла, насколько они лживы, и теперь ей действительно все равно!» — написал он в своем Twitter.

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В феврале Мелания Трамп выбрала для посещения творческого мастер-класса для детей сексуальный образ. Она надела ярко-красное пальто-тренч Calvin Klein с подчеркнутой талией (стоимостью около трех тысяч долларов), черные остроносые туфли-лодочки на высоком каблуке и украшения с бриллиантами.

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