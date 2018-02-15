Мелания Трамп выбрала сексуальный образ для визита к больным детям

Супруга президента США Мелания Трамп выбрала для посещения творческого мастер-класса для детей сексуальный образ, сообщает Daily Mail.

Трамп надела ярко-красное пальто-тренч Calvin Klein с подчеркнутой талией (стоимостью около 3 000 долларов), черные остроносые туфли-лодочки на высоком каблуке и украшения с бриллиантами. Жена президента США приняла участие в изготовлении поделок и открыток ко дню святого Валентина вместе с детьми с особенностями ментального и физического развития (на колясках, с синдромом Дауна, генетическими и онкологическими заболеваниями).

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В феврале 2018 года супруга американского президента Дональда Трампа была замечена в плаще A-силуэта темно-красного цвета, который точно повторял оттенок галстука ее мужа. Также на бывшей модели были джинсы, синий джемпер и темные туфли французского бренда Christian Louboutin на высокой шпильке и характерной красной подошве. В руке она держала сумку-tote в цвет плаща. Дональд Трамп дополнил красным галстуком синий костюм. Папарацци застигли президента США и первую леди в международном аэропорту Палм-Бич штата Флорида.

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