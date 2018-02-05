Мелания Трамп замаскировалась под мужа

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания была замечена в плаще A-силуэта темно-красного цвета, который точно повторял оттенок галстука ее мужа, сообщает Footwear News.

Также на бывшей модели были джинсы, синий джемпер и темные туфли французского бренда Christian Louboutin на высокой шпильке и характерной красной подошве. В руке она держала сумку-tote в цвет плаща.

Материалы по теме Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

Дональд Трамп дополнил красным галстуком синий костюм. Папарацци застигли президента США и первую леди в международном аэропорту Палм-Бич штата Флорида.

В январе 2018 года Мелания появилась на выступлении Дональда Трампа с первым ежегодным посланием к Конгрессу. Она была одета в кремовый брючный костюм Christian Dior, белую шелковую блузу Dolce & Gabbana и туфли Christian Louboutin. Пользователи социальных сетей увидели в этом троллинг в отношении Трампа, так как ансамбль напоминал наряд Хиллари Клинтон в день номинации ее кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!