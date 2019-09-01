Елизавета II потроллила американских туристов

Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали. Как сообщает Daily Mail, это произошло когда она прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал.
Королева гуляла в сопровождении одного охранника, когда к ней подошли американские туристы и спросили, местная ли она. Елизавета ответила утвердительно, и тогда они спросили, не встречалась ли она когда-нибудь с королевой. «Я — нет. А вот этот полисмен — да», — ответила Елизавета, кивнув в сторону своего сопровождающего. Поняли ли в итоге отдыхающие, что перед ними глава британского престола, издание не уточняет.
Елизавета II часто шутит. Например, во время визита в Северную Ирландию она высказалась о состоянии своего здоровья. Тогда в замке Хиллсборо в Белфасте состоялась встреча монаршей особы с заместителем первого министра Северной Ирландии Мартином Макгиннессом. Политик, поздоровавшись с королевой, спросил о том, как она поживает. «Во всяком случае, я еще жива», — ответила она.