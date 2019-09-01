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Елизавета II потроллила американских туристов

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Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали. Как сообщает Daily Mail, это произошло когда она прогуливалась по окрестностям шотландского замка Балморал.

Королева гуляла в сопровождении одного охранника, когда к ней подошли американские туристы и спросили, местная ли она. Елизавета ответила утвердительно, и тогда они спросили, не встречалась ли она когда-нибудь с королевой. «Я — нет. А вот этот полисмен — да», — ответила Елизавета, кивнув в сторону своего сопровождающего. Поняли ли в итоге отдыхающие, что перед ними глава британского престола, издание не уточняет.

Елизавета II часто шутит. Например, во время визита в Северную Ирландию она высказалась о состоянии своего здоровья. Тогда в замке Хиллсборо в Белфасте состоялась встреча монаршей особы с заместителем первого министра Северной Ирландии Мартином Макгиннессом. Политик, поздоровавшись с королевой, спросил о том, как она поживает. «Во всяком случае, я еще жива», — ответила она.

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