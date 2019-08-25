Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева рассказала, что во время июньского визита Трампа два его вертолета приземлились прямо на лужайке перед Букингемским дворцом. На газоне остались следы и «ожоги» от двигателей.

«Иди и посмотри на мою лужайку. Она испорчена», — сказала Елизавета II.

Дональд Трамп и его жена Мелания были в Великобритании с визитом с 3 по 5 июня. Во время приветственной речи королевы на банкете в Букингемском дворце Трамп задремал, а также нарушил протокол, дотронувшись до спины Елизаветы II. Согласно давней британской традиции и протоколу трогать королеву категорически запрещено.

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