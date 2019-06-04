Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы

standard.co.uk

Президент США Дональд Трамп мог нарушить протокол, дотронувшись до спины королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Evening Standard.

Это произошло на банкете вечером в понедельник, 3 июня. Во время мероприятия американский лидер произносил тост, в ходе которого описал монарха как великую женщину. Трамп закончил свою речь, а затем завел свою руку за спину королеве и, судя по всему, слегка до нее дотронулся.

Согласно давней британской традиции и протоколу трогать королеву категорически запрещено. В то же время требование соблюдать этикет в присутствии монарших особ носит рекомендательный характер и не является обязательным.

Издание Mirror также отмечало, что во время первого приветствия в Букингемском дворце Трамп странным образом пожал руку Елизавете II. Со стороны казалось, что они по-дружески стукнулись кулаками.

Материалы по теме Этот неловкий момент Объятия с принцессой, шаль для жены президента и другие казусы сильных мира сего

Кроме того, Daily Express пишет, что американский лидер практически нарушил протокол во время осмотра роты почетного караула. Трамп не был уверен, нужно ли ему идти одному или вместе с королевой. В итоге ему помог принц Чарльз.

Трамп и его супруга Мелания прибыли в Великобританию 3 июня. Визит продлится до 5 июня.

В 2018 году Трамп и его жена впервые встретились с Елизаветой II. Тогда они опоздали на чай, а позднее президента уличили в нарушении этикета: он шел впереди королевы и преградил ей дорогу. Позднее он раскрыл детали встречи с монархом, таким образом вновь пойдя против традиций.

В 2009 году во время встречи с Елизаветой II в Букингемском дворце бывшая первая леди Мишель Обама, приобняв королеву, грубо нарушила протокол.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!