Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Мэр столицы Великобритании Лондона Садик Хан — «откровенный неудачник», не справляющийся со своей работой. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп у себя в Twitter.

«Садик Хан, который ужасно справляется со своей работой на посту мэра Лондона, вел себя глупо и неприлично по отношению к президенту Соединенных Штатов, важнейшему союзнику Соединенного Королевства. Он откровенный неудачник, которому стоит обращать внимание на преступность в Лондоне, а не на меня», — говорится в посте американского лидера.

В следующем сообщении Трамп сравнил Хана с «тупым и некомпетентным» мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио. Он подчеркнул, что очень ждет официальных встреч, запланированных в Великобритании.

2 июня Садик Хан в интервью Sky News заявил, что Трамп не заслуживает торжественной встречи в Британии из-за его политических решений. По его мнению, американский лидер использует тот же язык для сплочения своих сторонников, что и «фашисты XX века».

По прилете американского президента и его супругу Меланию Трамп приняла в Букингемском дворце королева Елизавета II. Трамп также встретится с премьер-министром страны Терезой Мэй, которая уходит в отставку 7 июня.

1 июня Дональд Трамп заявил, что на будущих выборах премьер-министра Великобритании поддерживает Бориса Джонсона.

29 мая стало известно, что Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане избирателей в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. Иск против политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, говоря о том, что после выхода Великобритании из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов в неделю, которые раньше якобы уходили в европейский бюджет.

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