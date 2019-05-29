Борис Джонсон пойдет под суд

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане избирателей в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. Об этом сообщает Independent.
По данным издания, иск на политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, говоря о том, что после выхода Великобритании из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов в неделю, которые раньше якобы уходили в европейский бюджет. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не тратила такие деньги на Евросоюз. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд.
Судья Маргот Коулман заявила, что Джонсон обязан явиться в суд на предварительные слушания. «Изучив все факторы, имеющие отношение к делу, я считаю, что следует одобрить прошение, и дело затем будет отправлено в королевский суд», — заявила она.
Ранее, 24 мая, Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября. По его словам, Brexit состоится вне зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение с Брюсселем.
Джонсон — один из главных противников «мягкой сделки» по Brexit. Он ушел в отставку с поста главы МИД в июле 2018-го из-за несогласия с позицией премьер-министра Терезы Мэй. В прощальной речи в палате общин британского парламента он заявил, что ее план приведет страну к «злосчастной неопределенности», и предупредил, что «еще не поздно спасти Brexit».
24 мая Мэй объявила, что уходит в отставку. Ожидается, что новый глава британского правительства будет избран через неделю после ее ухода. Основным претендентом на этот пост считается Борис Джонсон. До этого времени Тереза Мэй продолжит исполнять обязанности главы правительства.