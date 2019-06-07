Борис Джонсон отбился от обвинений во вранье

Британский суд снял обвинения против бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, сообщает The Sun.

Вызов Джонсона в суд отменен. Адвокаты политика назвали претензии к нему нонсенсом и политически мотивированной кампанией.

Джонсона обвиняли в должностном преступлении. Иск подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждал, что Джонсон соврал, когда заявил, что Британия платит Евросоюзу 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Эта цифра активно использовалась сторонниками выхода королевства из ЕС во время референдума 2016 года. В ходе голосования большинство британцев выступили за выход страны из Евросоюза.

Кампания против Джонсона велась на народные пожертвования. Противники политика утверждали, что речь идет о праве граждан на частное обвинение. Защита в свою очередь утверждала, что преследование Джонсона — «территория общественной жизни, которая никогда не была предметом внимания уголовного права».

Джонсон является ярым сторонником выхода Британии из ЕС. Его называют основным кандидатом на должность премьер-министра, которая освободилась после того, как Тереза Мэй объявила об отставке.

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