США назвали своего кандидата на пост премьера Великобритании

Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть британского политика Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании. На это американский лидер намекнул в интервью газете The Sun, которое он дал перед началом трехдневного визита в королевство.

«Я очень заинтересован [выборами], я очень внимательно их изучал, знаю разных игроков на этом поле. Думаю, Борис отлично бы справился. Думаю, он на этом месте был бы великолепен», — рассказал Трамп, добавив, что всегда любил Джонсона и считает его хорошим парнем и талантливым человеком. «Обо мне и моей стране он тоже отзывался очень хорошо», — подытожил президент США.

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Как отмечает газета, заявления американского лидера могут привести к серьезному осложнению отношений между странами, если Джонсон не займет пост председателя британского правительства.

29 мая стало известно, что Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане избирателей в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. Иск против политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, говоря о том, что после выхода Великобритании из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов в неделю, которые раньше якобы уходили в европейский бюджет.

Нынешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня. Имя нового главы правительства станет известно до 24 июля, после того как за него в несколько этапов проголосуют члены парламента от консервативной партии.

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