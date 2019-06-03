Отдельную встречу Трампа и Мэй отменили

Президент США Дональд Трамп, прибывший с визитом в Великобританию, не будет проводить отдельную встречу с британским премьер-министром Терезой Мэй. Об этом сообщает Daily Mail.

Трамп и Мэй, которая в конце недели покинет свой пост, встретятся 4 июня в окружении министров и высокопоставленных чиновников. Представитель главы правительства заверил журналистов, что договоренности нормальны для подобного визита, и это не отказ со стороны США, передает The Independent. Отмечается, что у лидеров будет время что-то обсудить в неформальной обстановке.

Daily Mail пишет, что американский лидер, по видимому, уже направил свое внимание на потенциальных преемников Мэй. Издание сообщает, что Трамп хочет встретиться с бывшим главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и лидером партии Brexit Найджелом Фараджем.

Трамп прибыл в Лондон 3 июня. В Букингемский дворец он с супругой Меланией прилетел на вертолете. Их встретили принц Чарльз и его жена Камилла. Затем Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II, осмотрел королевскую гвардию, побывал на банкете и посетил Вестминстерское аббатство. В его честь также дали пушечный залп.

До этого Трамп написал, что мэр Лондона Садик Хан — «откровенный неудачник», не справляющийся со своей работой.

Мэй покинет пост главы правительства и главы консервативной партии 7 июня — вскоре после визита Трампа. Основным кандидатом в преемники считается Борис Джонсон. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу министерства внутренних дел Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!