Наряд королевы приняли за способ защиты от Трампа

Поклонники королевской семьи решили, что королева Великобритании Елизавета II намеренно надела корону с красными рубинами на встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Independent.

Во время приема, который состоялся в Букингемском дворце 3 июня, на Елизавете был белый наряд и украшенная рубинами тиара. Согласно информации на сайте Royal Exhibitions, по легенде, эти драгоценные камни способны защитить носящего от болезней и зла. Именно в этом пользователи Twitter увидели тайный смысл выбора королевы.

«Я восхищена тем, как королева троллит Трампа посредством украшений», — написала одна из них. «Королева надела тиару, чтобы защититься от зла во время визита Трампа!» — заметил другой. «Выбирая украшения, она всегда тщательно обдумывает их значение. Люблю ее еще больше», — восхищался третий.

Корону с 96 рубинами Елизавете II подарили жители Мьянмы. Число рубинов символизирует количество болезней, от которых защищает тиара.

Ранее сообщалось, что супруга Дональда Трампа Мелания придумала способ впечатлить королеву во время этого же государственного визита. На встречу с Елизаветой II она пришла в платье-рубашке итальянского модного бренда Gucci, которое было украшено зелеными и оранжевыми принтами со знаменитыми лондонскими достопримечательностями.

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