Несуразный смокинг Трампа на встрече с королевой подняли на смех

Президента США Дональда Трампа высмеяли за плохо сидящий смокинг, в котором он пришел на ужин к королеве Елизавете II во время государственного визита в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.

На мероприятии Трамп появился в черном пиджаке с чересчур длинными рукавами, непропорционально торчащим из-под него белом жилете и в брюках слишком большого размера.

Сотрудник лондонского ателье Davies & Son Патрик Мерфи заявил, что каждая деталь смокинга Трампа была сшита неверно. «Он не подходит ему ни по росту, ни по размеру. Жилет слишком длинный, он не должен быть виден из-под пиджака. Его жена выглядела фантастически, а он — совершенно противоположно, — начал эксперт. — Рукава закрывают кисти рук, а они должны быть на целый дюйм короче. Такое ощущение, что он позаимствовал три разные части от трех разных костюмов».

Брюки американского президента, по мнению Мерфи, тоже сидели плохо: они были чрезмерно большими и длинными для такого костюма. Он нашел изъян и в пиджаке: «он крупный парень, но плечи пиджака слишком широки — они ему не подходят».

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К обсуждению внешнего вида Дональда Трампа подключились и пользователи Twitter. «Мелания что, положила ваш пиджак в сушилку во второй раз?» — пошутил один из них. «Трамп позаимствовал пиджак у Бэррона?» — осведомился другой, имея в виду 14-летнего сына президента.

Это не первый раз, когда Дональда Трампа высмеивают из-за модных промахов. В апреле 2018 года его верхняя одежда тоже вызвала насмешки в соцсетях. Тогда внимание пользователей привлекла странная посадка его синего пальто: оно показалось им непропорционально большим.

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