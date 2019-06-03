Елизавета II уличила Трампа в забывчивости из-за подарка

Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок королеве Великобритании Елизавете II, который презентовал ей годом ранее. Об этом сообщает портал ITV.

Королева подвела американского лидера к находившейся в Букингемском дворце оловянной статуэтке лошади чистокровной породы. Ее Трамп подарил монарху во время прошлогоднего визита в Лондон. Когда у главы США спросили, узнает ли он эту статуэтку, он почесал в затылке и ответил: «Нет».

Директор Королевской коллекции Тим Нокс поспешил оправдать американского президента и отметил, что «одна лошадь так похожа на другую». Он также добавил, что первая леди США Мелания Трамп узнала статую, что, по его мнению, является «довольно приятным обстоятельством».

Трамп прибыл в Лондон 3 июня. В Букингемский дворец он с супругой Меланией прилетел на вертолете. Их встретили принц Чарльз и его жена Камилла. Затем американский лидер встретился с Елизаветой II, осмотрел королевскую гвардию, побывал на банкете и посетил Вестминстерское аббатство. В его честь также дали пушечный залп.

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