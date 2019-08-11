Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках

Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

По словам источника, которого издание характеризует, как «непогрешимого», это замечание королева сделала на закрытом мероприятии еще в 2016 году после отставки Дэвида Кэмерона. Однако с этого момента ее разочарование только возросло.

Также королеву возмутило желание депутатов парламента вовлечь ее в разрешение кризиса, вызванного Brexit. Это заявление стало одним из самых резких за все время 67-летнего правления Елизаветы II.

В июле 2019 года сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки выхода страны из Евросоюза намерен потратить на рекламную кампанию более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 120 миллионов долларов).

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