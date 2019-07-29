Джонсон задумал крупнейшую рекламную кампанию со времен Второй мировой войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки выхода страны из Евросоюза намерен потратить на рекламную кампанию более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 120 миллионов долларов). Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По информации источников, деньги будут потрачены в течение трех месяцев. Издание называет это самой масштабной рекламной кампанией после Второй мировой войны. Отмечается, что она нацелена на подготовку страны Brexit без сделки с Евросоюзом.

Всего Великобритания собирается потратить на жесткий Brexit около одного миллиарда фунтов.

Ранее Джонсон заявил о намерении вывести страну из Евросоюза 31 октября и «воспользоваться всеми возможностями» Brexit.

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