От Бориса Джонсона начали сбегать министры

Глава МИД Великобритании Джереми Хант подал в отставку после назначения Бориса Джонсона новым премьер-министром страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Для меня было бы честью продолжить работу в Форин-офисе, но я понимаю, что новому премьер-министру необходимо подобрать свою команду», — отметил он. По словам Ханта, Джонсон предложил ему другую должность, однако он решил, что после девяти лет работы в кабмине пора «вернуться на задние скамьи» — стать обычным депутатом.

Политик добавил, что был членом правительства каждый час жизни его детей, так что теперь настало время стать хорошим отцом. Он также поблагодарил однопартийцев за оказанную ему поддержку и в свою очередь пообещал оказывать Джонсону свою полную поддержку.

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С момента назначения нового премьера из правительства уже ушло несколько министров, отмечает Reuters. Часть также была уволена. В частности, самостоятельно покинули посты министр финансов Филип Хаммонд, глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, министр юстиции Дэвид Гок и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, передает ТАСС. Своих постов лишились также глава Минобороны Пенни Мордонт, министр транспорта Крис Грэйлинг, министр образования Дамиан Хиндс и другие.

Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании 24 июля. Королева Елизавета II поручила ему сформировать кабмин.

23 июля Джонсона выбрали новым главой Консервативной партии и, соответственно, главой правительства. В гонке за пост он обошел Ханта. После победы политик заявил, что намерен зарядить страну энергией и объединить ее, а также провести Brexit.

Джонсон ранее занимал должность главы МИД Великобритании. С нее он ушел в июле 2018-го из-за разногласий по вопросу Brexit. Политик является одним из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась на тот момент премьер-министр Тереза Мэй. До министра иностранных дел он был мэром Лондона с 2008 по 2016 годы.

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