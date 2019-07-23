Борис Джонсон определился с политикой

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал зарядить страну энергией. Об этом он заявил после победы на выборах, его слова приводит BBC News.

Политик заявил, что британцы «вновь поверят в себя и, будто дремлющий гигант, поднимутся и отринут удерживающие их путы неуверенности и негатива». «Мы придадим энергии стране. Мы проведем Brexit 31 октября и воспользуемся всеми возможностями, которые он принесет», — указал Джонсон.

На своей странице в Twitter он также указал, что прошло время избирательной кампании и настала пора работать. Он добавил, что в его планах также объединить страну и нанести поражение лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину.

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Ранее 23 июля Джонсона выбрали новым главой Консервативной партии и, соответственно, главой правительства. Он обошел главу МИД Джереми Ханта и стал преемником Терезы Мэй.

Выборы проходили в несколько этапов. Сначала кандидатов отсеивали депутаты-консерваторы. Затем за претендентов голосовали члены партии тори по всей стране.

Джонсон ранее занимал должность главы МИД Великобритании. С нее он ушел в июле 2018-го из-за разногласий по вопросу Brexit. Политик является одним из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась Мэй. До министра иностранных дел он был мэром Лондона (2008-2016 годы).

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