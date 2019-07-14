Названы возможные последствия провала переговоров по Brexit

Провал переговоров по вопросу заключения нового соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза приведет королевство к досрочным парламентским выборам, считает глава МИД Великобритании Джереми Хант. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«Прошу вас голосовать "головой", а не только "сердцем". Неправильный подход к переговорам, и мы получим выборы, а не Brexit», — говорится в его обращении к однопартийцам.

Так Хант оценил перспективы прихода к власти Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. Глава внешнеполитического ведомства также претендует на должность премьер-министра.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу по сделке, что привело к правительственному кризису и отставке премьер-министра Терезы Мэй. Нынешний крайний срок — 31 октября.

Одним из основных претендентов на победу в избирательной гонке считается 54-летний бывший министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон. Он утверждает, что страна отделится от Евросоюза как с Brexit, так и без него.

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