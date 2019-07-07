Британии диагностировали «политический нервный срыв»

Великобритания берет на себя огромные риски из-за выхода страны из Евросоюза. Такое мнение высказал бывший глава

британской службы внешней разведки MI6 Джон Сауэрс, передает «Би-би-си».

Бывший глава MI6 заявил, что из-за Brexit страна подвергает огромному риску международный статус и устойчивость британской экономики. «Мы переживаем политический нервный срыв», — сказал он.

По мнению Сауэрса, в стране есть потенциальные премьер-министры и лидеры оппозиции, «не имеющие того положения, к которому привыкли в высшем руководстве». «Нам придется подождать и посмотреть, смогут ли они достичь его, когда займут пост», — добавил бывший глава британской разведки.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу в том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза, что привело к правительственному кризису и отставке премьер-министра Терезы Мэй. Нынешний крайний срок выхода — 31 октября.

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