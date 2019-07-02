Сторонники Brexit повернулись спинами к залу во время исполнения гимна Евросоюза

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Депутаты — сторонники выхода Великобритании из Евросоюза устроили демарш, повернувшись спинами к залу во время исполнения гимна объединения на первом заседании Европарламента. Соответствующее видео опубликовала The Independent.

Reuters сообщает, что спикер Антонио Таяни после инцидента заявил, что «слушать гимн, даже если вы не разделяете взглядов Евросоюза, является вопросом уважения».

В Британии на проходивших в этом году выборах в Европарламент победила основанная в 2019 году Партия Brexit: за нее отдали голоса примерно 31,7 процента британцев.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу в том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза, что привело к правительственному кризису и отставке премьер-министра Терезы Мэй. Нынешний крайний срок выхода — 31 октября.

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