Джонсон развеял страхи о «жестком Brexit»

Великобритания будет готова выйти из Евросоюза 31 октября текущего года с соглашением об условиях Brexit или без него, заявил кандидат в премьер-министры Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью The Sunday Telegraph.

«Все, кто говорит, что не могут смириться с мыслью о Brexit без сделки, в действительности имеют в виду, что не хотят уходить вообще», — отметил политик. Он также добавил, что страхи вокруг «жесткого» Brexit сильно преувеличены.

54-летнего Джонсона, бывшего министра иностранных дел и мэра Лондона, считают наиболее вероятным преемником Терезы Мэй, которая ушла в отставку 7 июня. Причиной ее ухода стал выход Британии из ЕС: Мэй ратовала за «мягкую сделку», ее соратники по партии, в том числе Джонсон, были против такого решения.

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. От первоначального плана властям пришлось отказаться, поскольку политики не смогли прийти к компромиссу в главном вопросе: когда, как и должна ли вообще Великобритания отделяться от Евросоюза. В итоге парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по сделке с Брюсселем, что привело к правительственному кризису. Евросоюз в этой связи уже два раза давал Лондону отсрочку.

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