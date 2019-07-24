Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника

Президент США Дональд Трамп положительно оценил избрание Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Его слова передает The Independent.

Трамп назвал Джонсона «жестким и умным», а также выразил надежду, что он закончит Brexit. «Борис хороший. Он отлично справится с работой», — сказал он.

Помимо этого, американский лидер подчеркнул, что Джонсона часто сравнивают с ним и даже называют «британским Трампом», отметив, что ему самому это нравится. «Я люблю их там. Вот чего они хотели. Вот что им нужно», — добавил Трамп.

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23 июля Джонсона выбрали новым главой Консервативной партии и, соответственно, главой правительства. Он обошел главу МИД Джереми Ханта и стал преемником Терезы Мэй.

Джонсон ранее занимал должность главы МИД Великобритании. С нее он ушел в июле 2018-го из-за разногласий по вопросу Brexit. Политик является одним из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась Мэй. До министра иностранных дел он был мэром Лондона с 2008 по 2016 годы.

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