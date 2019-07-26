Джонсона сравнили с бульдозером

Политика премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нацелена на конфронтацию с Евросоюзом и оппозицией. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

В статье под названием Der blonde Bulldozer (нем. «Светловолосый бульдозер») журналист Кевин Хаген задается вопросом о планах Джонсона. По мнению автора, в ближайшее время порядок в британской политике не наступит. Он отмечает, что Джонсон старается вести себя решительно и даже рискует, угрожая «жестким» Brexit. Однако на данный момент он стремится вернуть Евросоюз за стол переговоров и вынудить его идти на уступки.

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Также отмечается, что новый премьер-министр избавился от всех противников в правительстве, тогда как ранее в управлении страной принимала участие и оппозиция. В частности, Джонсон уволил 11 человек, еще шесть ушли по собственному желанию. Ими оказались в основном проевропейские политики и те, кто поддерживал на выборах главу МИД Великобритании Джереми Ханта.

Хант подал в отставку после назначения Бориса Джонсона новым премьер-министром страны. По его словам, Джонсон предложил ему другую должность, однако он решил, что после девяти лет работы в кабмине пора стать обычным депутатом.

Борис Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании 24 июля. Королева Елизавета II поручила ему сформировать кабмин.

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