Меган Маркл решила приучить королевскую семью к своей внешности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала демонстрировать публике собственный стиль, адаптируя его к королевским традициям. Об этом сообщает The Sun.

После свадьбы с принцем Гарри бывшая актриса Маркл отказалась от своей любимой до замужества прически — небрежного пучка — в пользу элегантных локонов, как у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Однако на встречу молодых лидеров Your Commonwealth Меган Маркл снова собрала волосы, только в более аккуратный пучок с двумя выпущенными по бокам прядями. Социолог и личный стилист герцогини Анна Акбара уверена, что она сделала этот шаг намеренно, проявляя силу характера. До этого принцесса появлялась с такой прической на своей свадьбе.

«Я хотел, чтобы она ходила именно так и могла убирать выпущенные пряди за уши, как только пожелает, потому что это ее привычная прическа. У нее такой простой и естественный стиль», — прокомментировал парикмахер Серж Нормант, который делал укладку Маркл.

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В июне модные эксперты решили, что вырез лодочкой на платьях Меган Маркл станет фирменным стилем герцогини Сассекской. Принцесса уже трижды появлялась на публике в одежде с открытыми плечами: на помолвке с принцем Гарри в январе, на их свадьбе в мае и на параде Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) в июне.

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