Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала копировать внешность герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail. В марте поклонники королевской семьи замечали, как жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына 28-летняя Ли Соль Чжу неоднократно фотографировалась в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма.

На вручение награды Queen's Young Leaders Awards в Букингемском дворце Маркл пришла с нетипичной дня нее укладкой. До свадьбы с принцем Гарри ее любимой прической был небрежный пучок, однако теперь принцесса появляется на публике с элегантными локонами как у Кейт Миддлтон.

Фото: John Stillwell - WPA Pool / Getty Images; Eddie Mulholland / Getty Images

«Непринужденный стиль, действительно, очень идет Меган. Завивая волосы придают лицу более вытянутую форму и кажутся гуще и объемнее», — рассказал звездный стилист-парикмахер Джеймс Джонсон.

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В мае директор консалтинговой компании Brand Finance Дэвид Хей сообщил, что вкусы жены принца Гарри Меган Маркл и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон оказывают сильное влияние на бизнес в индустрии моды. По его словам, одежда, аналогичная той, в которой женщины из королевской семьи появляются на публике, распродается в магазинах в тот же день за считанные часы.

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