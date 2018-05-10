Мировые бренды заработали миллионы на женщинах британских принцев

Вкусы будущей жены принца Гарри Меган Маркл и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон оказали сильное влияние на бизнес в индустрии моды, сообщает BBC News.

По словам исполнительного директора консалтинговой компании Brand Finance Дэвида Хея (David Haigh), одежда, аналогичная той, в которой женщины из королевской семьи появляются на публике, распродается а магазинах в тот же день за считанные часы. «Продажи пальто бежевого цвета в сети супермаркетов Asda выросли на 300 процентов после того, как герцогиню заметили в похожей вещи марки Burberry», — рассказал Хей.

Cutest family ever Публикация от Kate Middleton (@kate_middleton_duchess) 2 Окт 2016 в 11:33 PDT

Кроме того, стало известно, что двубортный пиджак в стиле милитари Меган Маркл, произведенный канадским модным домом Mackage, поклонники из 21 страны мира смели до последнего экземпляра за одну ночь после появления в нем невесты принца.

Дэвид Хей также добавил, что сувенирная продукция, выпущенная ко дню свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, принесет магазинам около 203 миллионов долларов.

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В марте заметили, что жена лидера Северной Кореи Ким Чен Ына копирует стиль герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. 28-летняя Ли Соль Чжу была неоднократно сфотографирована в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма.

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