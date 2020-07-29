Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг

Меган Маркл постоянно оскорбляли за спиной, пока она жила в королевской семье. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на готовящуюся к печати книгу «В поисках свободы» о жизни Меган Маркл и принца Гарри.

В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и его слуги для его избранницы. Так, один из старших членов королевской семьи называл игравшую в сериале «Форс-мажоры» Маркл «актриской Гарри», а другой заявлял, что она «привезла слишком много багажа», намекая на то, что американка уже была замужем.

Персонал Кенсингтонского дворца между собой прозвал Маркл «герцогиней сложность» якобы за ее непростой характер и требовательность. Часть слуг возмущалась, что вынуждены работать для «актрисы из сериала на кабельном телевидении», а один из старших придворных заявил, что не доверяет избраннице принца Гарри.

Авторы книги утверждают, что герцогиня Сассекская страдала от проявлений расизма и сексизма. «Если мужчина начинает работать до восхода солнца, им восхищаются. Если это делает женщина, ее называют "сложной" и "стервой". Если же речь идет об успешной темнокожей женщине, двойные стандарты становятся еще сильнее, поскольку их часто представляют требовательными и агрессивными», — объяснили они, сославшись на жалобы слуг на ранние подъемы Меган Маркл и сообщения от нее посреди ночи.

По данным Скоби и Дюран, принц Гарри знал о предвзятом отношении окружающих к своей возлюбленной и пытался ее защитить. Больше всего его расстроил совет его брата, принца Уильяма, который велел ему «подождать и узнать эту девочку получше». Принц Гарри жаловался родным на несправедливое, по его мнению, отношение к Маркл, но в ответ его лишь называли «слишком чувствительным».

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.