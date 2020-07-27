Стало известно о попытке Кейт Миддлтон помириться с Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пыталась помириться с герцогиней Сассекской Меган Маркл, отправив ей букет цветов. Об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на биографическую книгу о герцоге и герцогине Сассекских «В поисках свободы», написанной светскими хроникерами Омидом Скоуби и Каролин Дюран.

По информации издания, Кейт не пыталась стараться подружиться с Меган, когда она вышла замуж за принца Гарри. Между герцогинями не было никакого взаимопонимания и дружбы. Кейт чувствовала, что у них не так много общего, кроме того, что они жили в Кенсингтонском дворце.

Однако в день рождения Меган Кейт все же сделала попытки наладить отношения с герцогиней и послала ей цветы. Правда, Маркл посчитала такой жест недостаточным для примирения.

Ранее издание The Mirror сообщило, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон не было никакой вражды — две женщины просто не имели ничего общего. Так, предполагаемый разрыв между герцогами Кембриджскими и Сассекскими возник из-за растущего напряжения между принцами Гарри и Уильямом, а не их женами Меган и Кейт.

Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной из версий, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, так как стояла жаркая погода, герцогиня Сассекская разрешила им не надевать их. Это вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.