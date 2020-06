Принца Гарри назвали жалким

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) назвала принца Гарри «жалким» и заявила, что Меган Маркл «сделает его несчастным». Цитаты из ее нового произведения опубликовало издание Daily Mail.

В книге светская львица резко раскритиковала герцога и герцогиню Сассекских. Особенно досталось Меган Маркл, которая якобы заставила принца Гарри отказаться и от семьи, и от большинства своих друзей ради выгоды. «Меган совершеннейшая оппортунистка. Она заранее знала, что будет зарабатывать на статусе члена королевской семьи, хотя это строго запрещено», — отметила Кэмпбелл.

Она вспомнила, что принц Филипп, дед принца Гарри, прозвал Меган Маркл «Вольфрам» за ее несгибаемый характер. «У нее есть то, что она хотела — жизнь миллионерши в Голливуде. А Гарри из-за нее растерял большинство друзей. Он слабее ее, она его раздавила», — подытожила писательница. Она добавила, что принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы бросить жену.

Книга «Меган и Гарри: Настоящая история» (Meghan And Harry: The Real Story) вышла в продажу в четверг, 25 июня. Неизвестно, встречалась ли автор с героями книги, однако она известна тем, что очень близка к королевской семье. 70-летняя Кэмпбэлл ранее выпустила биографию принцессы Дианы, вошедшую в список бестселлеров The New York Times, а также жизнеописание матери Елизаветы II.

В августе выйдет книга о жизни Меган Маркл и принца Гарри под названием «В поисках свободы». Герцогиня Сассекская курировала создание биографии. Корреспондент Рассел Майерс (Russell Myers), специализирующийся на монаршей семье, утверждает, что в произведении принца Уильяма назвали бесчувственным и лишенным сострадания.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

