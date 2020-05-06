Меган Маркл заставила принца Гарри бросить охоту и продать ружья

Неодобрение жены заставило принца Гарри продать свои охотничьи ружья. Об этом сообщает издание The Sun.

Прежде принц был заядлым охотником: известно, что однажды он подстрелил буйвола, который весил около тонны. За два ружья ручной работы, изготовленные английской фирмой James Purdey & Sons, он заплатил не менее 50 тысяч фунтов стерлингов (4,6 миллиона рублей).

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Гарри бросил охоту после рождения ребенка. Причиной этого могло быть влияние жены — герцогини Сассекской Меган Маркл. «Я думаю, Гарри перестал охотиться, потому что это не нравится Меган», — заметила в недавнем интервью журналу Radio Times 86-летняя зоолог Джейн Гудолл, знакомая с королевской семьей.

Ружья были проданы около пяти месяцев назад, причем покупатель не знал, что прежде они принадлежали принцу Гарри. «Он был в восторге, когда это обнаружил, — рассказал The Sun знакомый их нового владельца. — Это прекрасные экземпляры, и он очень ими доволен, просто он не такой человек, который станет хвалиться связями с королевской семьей».

Джейн Гудолл известна благодаря многолетнему изучению социальной жизни шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании. Гудолл первой открыла, что шимпанзе используют примитивные орудия. Она впервые начала давать исследуемым животным имена вместо номеров.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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