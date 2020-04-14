Принц Гарри столкнулся с трудностями после переезда в США

Британский принц Гарри столкнулся с трудностями после переезда с женой Меган Маркл и сыном Арчи в американский город Лос-Анджелес, штат Калифорния, утверждает приматолог Джейн Гудолл. Ее слова приводит Daily Mail.

86-летняя Гудолл поддерживала связь с принцем Гарри во время его отказа от королевских привилегий и переезда из Великобритании в Канаду, а затем в США. Находясь в самоизоляции в английском городе Борнмут, приматолог порассуждала о будущем 35-летнего принца. «Не знаю, как будет развиваться его карьера, но полагаю, сейчас он столкнулся с рядом трудностей», — высказалась она.

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Гудолл также предполагает, что в скором времени принц Гарри откажется от своего хобби — охоты на животных. «Меган не одобряет охоту. Так что, думаю, для него эта история осталась в прошлом», — заключила она.

Ранее эксперт по делам британской королевской семьи Омид Скоби (Omid Scobie) предрек принцу Гарри и его жене, герцогине Сассекской Меган, непростое будущее из-за новой коронавирусной инфекции. По его мнению, эпидемия ограничит доходы Гарри и Меган. Несмотря на возможные финансовые затруднения, паре придется самостоятельно оплачивать свою охрану.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который оплатит расходы сына и невестки из личных средств.

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