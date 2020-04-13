Британский принц Гарри отказался от королевской фамилии при регистрации туристической инициативы Travalyst. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В регистрационных документах Travalyst Гарри назван «принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом, герцогом Сассекским». Не указаны ни его фамилия, ни обращение «его королевское высочество», которое он мог использовать до отказа от королевских привилегий.

Гарри объявил о создании Travalyst еще в 2019 году. Инициатива призвана помочь туристам, которые хотели бы сократить ущерб, причиняемый окружающей среде во время их путешествий.

Ранее ожидалось, что подобно другим членам королевской семьи, лишенным титула, принц Гарри сменит фамилию на Маунтбаттен-Виндзор. Не исключалось также, что он вернется к фамилии Уэльский, которую использовал в школе и армии.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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