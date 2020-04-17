В Британии не захотели возвращения принца Гарри и Меган Маркл к прежней жизни

Большинство британцев не захотели, чтобы принц Гарри и его жена Меган Маркл вернулись к прежней жизни и снова стали исполнять королевские обязанности из-за реакции пары на коронавирус. Такие данные приводит Newsweek после того, как американское издание провело свой эксклюзивный опрос.

Всего таблоид опросил 1,5 тысячи человек на предмет того, как ситуация с коронавирусом изменила отношение британцев к некоторым известным личностям. Стало известно, что 54 процента опрошенных выступили против того, чтобы герцог и герцогиня Сассекские вернулись к королевским обязанностям. В это же время 28 процентов выступили за то, чтобы пара снова выступала от лица королевской семьи. 18 процентов опрошенных воздержались и ответили, что они не знают ответа.

Опрос провели в то время, когда члены королевской семьи направили усилия на то, чтобы выразить ответную реакцию на коронавирусную пандемию. Так, по информации издания, принц Гарри и Меган Маркл начали принимать участие в видео звонках. Например, герцог Сассекский принял участие в благотворительном проекте организации WellChild и поговорил с родителями тяжело больных детей, заразившихся коронавирусом.

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Помимо этого, стало известно, что пара раздавала еду тяжело больным в рамках благотворительной программы, организованной группой Project Angel Food.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизнь, исполняя королевские обязанности.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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