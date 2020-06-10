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Жизнь принца Гарри на чужбине «превратилась в ночной кошмар»

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Фото: Globallookpress.com

Королевский обозреватель Рассел Майерс (Russell Myers) заявил, что планы принца Гарри и Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса, а жизнь внука королевы Елизаветы II «превратилась в ночной кошмар». Об этом сообщает Radio New Zealand.

Журналист со ссылкой на источники в окружении пары утверждает, что пара переезжала в Лос-Анджелес с амбициозными планами. Супруги якобы мечтали открыть свой благотворительный фонд, а деньги зарабатывать на публичных выступлениях. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией, их планы «повисли в воздухе».

Майерс утверждает, что принц Гарри не может найти себе занятие по вкусу на чужбине. Он даже связался со своими друзьями из британского королевского флота и попросил, чтобы его оставили церемониальным главой организации, хотя до этого хотел отказаться от всех титулов. Обозреватель считает, что для этого герцогу Сассекскому придется наладить отношения с королевской семьей.

По словам журналиста, супруги переживают из-за денег — если первый год после отречения от престола их финансирует принц Чарльз, то позднее им придется зарабатывать самим. При этом они живут в особняке за 20 миллионов фунтов стерлингов и якобы тратят ежедневно семь тысяч фунтов стерлингов на охрану.

Журналист добавил, что принцу Гарри очень сложно адаптироваться к непривычному образу жизни и у него обострились проблемы с психикой, в которых он ранее признавался. В то же время, как известно обозревателю, Меган Маркл очень рада, что вернулась к светскому образу жизни без ограничений, которые накладывает членство в королевской семье.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и полномочий 8 января. Они заявили, что планируют отказаться от финансирования из госбюджета, стать финансово независимыми и возместить стоимость ремонта своей усадьбы, Фрогмор-хауса, который обошелся налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов.

С 31 марта нынешнего года супруги перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишились титулов Его и Ее Королевское Высочество, оставив за собой право называться герцогом и герцогиней Сассекскими. Принц Гарри заявил, что решение далось ему нелегко, но он был обязан принять его ради жены и сына.

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