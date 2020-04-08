Принц Гарри заскучал по дому

Принц Гарри продолжает общаться с семьей, несмотря на свой отъезд из Англии, и скучает по дому. Об этом сообщает издание Entertainment Times.

По данным источников, младший сын принца Чарльза общается с членами королевской семьи, особенно с отцом, принцем Чарльзом, и бабушкой, Елизаветой II. Его отношения с принцем Уильямом остаются довольно напряженными. Сообщается, что герцог Сассекский соскучился по семье.

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С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

В конце марта сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл обрадовались началу новой жизни после того, как они вышли из состава королевской семьи. Он добавил, что герцог и герцогиня Сассекские хотят «изменить все на глобальном уровне» и крайне амбициозны в своих устремлениях.

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